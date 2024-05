Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: nouveau service de conciergerie à Paris-CdG information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:08









(CercleFinance.com) - Air France annonce qu'il proposera à Paris-Charles de Gaulle, à partir du 11 juin, de nouveaux services de conciergerie pour un accueil et un accompagnement sur-mesure de ses clients, à chaque étape du parcours en aéroport.



Ces offres de services optionnels seront disponibles pour toutes les réservations de vols opérés par Air France ou assurés en partage de codes par une compagnie partenaire, et proposées aux clients voyageant en cabine Economy, Premium Economy et Business.



Par exemple, au départ d'un vol, ils pourront bénéficier d'une offre complète comprenant un transfert privé vers l'aéroport, un accueil sur le parvis départs, ainsi qu'une prise en charge et un portage des bagages vers un comptoir d'enregistrement dédié.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -0.09%