Air France-KLM-Nombre de passagers +2,2%, très peu d'impact du coronavirus en janvier

10 février (Reuters) - Air France KLM AIRF.PA a annoncé lundi: * UN NOMBRE DE PASSAGERS EN HAUSSE DE 2,2% EN JANVIER À 7,5 MILLIONS * UN TRAFIC EN PROGRESSION DE 2,7% ET UN COEFFICIENT D'OCCUPATION EN HAUSSE DE 0,3 POINT * LE TRAFIC DE JANVIER 2020 A ÉTÉ TRÈS PEU IMPACTÉ PAR L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS * UNE PREMIÈRE ESTIMATION FINANCIÈRE DE L'IMPACT SUR LES PROCHAINS MOIS SERA DONNÉE LORS DE LA PRÉSENTATION DES RÉSULTATS ANNUELS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%