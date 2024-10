Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air-France/KLM : menace d'enfoncer le support des 8,4E0 information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 17:59









(CercleFinance.com) - Après l'envolée de +10% du 23 au 27 septembre, Air-France/KLM rechute de -7% et menace d'enfoncer le support des 8,40E.

Si confirmation, les prochains supports sont à 8,00E puis 7,9E (support de la mi-juillet).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,41 EUR Euronext Paris -6,74%