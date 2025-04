Air-France/KLM : menace d'enfoncer le support des 7,33E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - Air-France/KLM menace d'enfoncer le support annuel des 7,33E du 9 avril : le titre ne serait plus protégé que par un ultime support des 7,18E du 9/4 ('fixing' d'ouverture) et de mi-janvier.

En cas de rupture, le titre s'en irait tester son support oblique moyen terme qui gravite vers 6,90E





