Air France-KLM: le titre recule, Deutsche passe à la vente

(CercleFinance.com) - Air France-KLM accuse jeudi matin la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, Deutsche Bank ayant abaissé son conseil sur le titre de 'conserver' à 'vendre'.



A 11h00, l'action de la compagnie aérienne chute de presque 5%, mais gagne encore plus de 12% depuis le début de l'année.



Le broker, qui maintient son objectif de cours à 8,5 euros, craint que l'incertitude géopolitique et économiques élevée du moment puisse perdurer dans un avenir proche.



'Bien que les signaux soient encore mitigés, nous estimons que les risques à court terme entourant le PIB des Etats-Unis et de l'Europe sont orientés à la baisse', souligne Deutsche Bank.



'Les résultats des transporteurs européens étant directement corrélés au PIB, il n'est donc pas surprenant que nous considérions qu'il est nécessaire de réduire les prévisions pour un certain nombre des titres du secteur', conclut le courtier.





