Air-France/KLM : la correction s'accélère sous les 7,8E information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 15:19









(CercleFinance.com) - Après 10 jours de stagnation entre 8,4 et 7,85E, Air-France enfonce résolument les 7,95E (plancher du 2/10): le titre se dirige vers un test des 7,51E, l'ex-double-plancher des 22 août et 12 novembre.

L'objectif est désormais tout proche (le titre est déjà au contact des 7,65E) et Air-France/KLM pourrait enchaîner avec le retracement du plancher majeur des 7,19E du 4 décembre dernier.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 7,58 EUR Euronext Paris -6,28%