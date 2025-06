Air France-KLM : l'État envisage de nouvelles taxes pour le secteur aérien

(AOF) - Le titre Air France-KLM recule de 0,71 %, à 8,96 euros, dans un marché haussier avec un CAC 40 qui progresse de plus de 1 %. Selon Les Échos, le gouvernement français serait en passe de taxer plus lourdement les billets d’avion à partir de l’année 2026. Toujours selon le média économique, plusieurs possibilités sont à l’étude dans le projet de loi de finances 2026, qui doit passer devant le Parlement cet automne.

La principale mesure, et la plus lourde serait de supprimer l'exemption de TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) sur les vols intérieurs. Pour l'État cela représenterait un gain de 660 millions d'euros, mais alourdirait logiquement le prix des billets d'avion pour les voyageurs d'environ 33 euros pour un aller simple, ou 60 euros pour un vol aller-retour.

La deuxième mesure étudiée, annonce Les Échos, serait de doubler le taux de TVA sur les vols domestiques pour qu'il passe de 10 à 20 %, ce qui se traduirait par une hausse de 13 à 26 euros pour un Paris-Nice par exemple. Pour l'État, le gain serait de 170 millions d'euros. Enfin, le gouvernement plancherait sur une taxe de 1 euro par passager au départ et à l'arrivée, mais seulement dans les aéroports franciliens. Cette taxe, qui rapporterait 88 millions d'euros, permettrait de " financer les travaux du réseau de transport en commun d'IDF Mobilités " selon le média économique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Modèle d'affaires fondé sur l’optimisation de l’utilisation de la flotte, l’amélioration de la performance opérationnelle, la simplification des structures et les connectivités d'une part, la croissance du réseau court et moyen-courrier et le développement du long courrier par alliances et partenariats ;

- Capital détenu à 28 % par l'Etat français, 9 % par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,6 % par China Airlines, 2,8 % par Delta Airlines, et 3,2 % par les salariés, Anne-Marie Couderc présidant le conseil de 19 administrateurs, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse :pour 2026, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel,

- réaction au dérapage du coût unitaire : réductions de coûts de maintenance et de personnel chez KLM et réorganisation opérationnelle globale,

- livraison d’une nouvelle flotte supportant le développement du coût unitaire,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- lignes renouvelables liées au développement durable ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,4 Mds€ de liquidités et levier de la dette ramené à 1,7.

Défis

- Suivi de l’activité avec 2 indicateurs : coefficient d’occupation à 87,8 % et recette unitaire stable à 8,19 € ;

- Défiance des investisseurs : outre les pertes semestrielles, nette et d’exploitation, au 1er trimestre dues aux disruptions logistique & informatique, montant mal estimé par la direction des charges de personnel exceptionnelles ;

- Accueil du public à la hausse des tarifs 2025, décidée pour compenser l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle, estimé entre 90 et 170 M€, de la taxe française de solidarité sur les billets ;

- Objectifs 2025 : capacité en sièges-km en hausse de 5 %, et rebond du coût unitaire, 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.