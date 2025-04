Air France-KLM: Florence Parly nommée à la tête du conseil information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:48









(CercleFinance.com) - Air France-KLM a annoncé mardi que l'ancienne ministre des Armées Florence Parly avait été nommée présidente de son conseil d'administration.



Cette nomination, faite sur proposition du comité de nomination et de gouvernance et validée par le conseil lors d'une réunion tenue aujourd'hui, prendra effet à l'issue de la prochaine assemblée générale, prévue le 4 juin.



Florence Parly succèdera à Anne-Marie Couderc, qui était présidente du conseil d'administration depuis mai 2018 et dont le mandat arrivait à échéance.



Florence Parly, qui avait été ministre des Armées françaises entre 2017 et 2022, avait rejoint le conseil d'administration du transporteur aérien en décembre 2023 en tant qu'administratrice.





