Air France-KLM finalise l'acquisition de 2,3% de Westjet

Air France KLM SA AIRF.PA :
* FINALISE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 2,3% DANS LE CAPITAL DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE WESTJET
Pour plus de détails, cliquez sur AIRF.PA
(Rédaction de Gdansk)
|11,5000 EUR
|Euronext Paris
|-2,13%
