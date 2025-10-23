information fournie par Reuters • 23/10/2025 à 08:02

Air France-KLM finalise l'acquisition de 2,3% de Westjet

Air France KLM SA AIRF.PA :

* FINALISE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE 2,3% DANS LE CAPITAL DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE WESTJET

(Rédaction de Gdansk)