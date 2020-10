Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM, en perte, s'attend à pire au quatrième trimestre Reuters • 30/10/2020 à 07:21









AIR FRANCE-KLM, EN PERTE, S'ATTEND À PIRE AU QUATRIÈME TRIMESTRE PARIS (Reuters) - Air France-KLM a fait état vendredi d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre et a prévenu que la situation allait encore se dégrader, alors que la deuxième vague de l'épidémie due au nouveau coronavirus provoque le retour de restrictions de déplacement en Europe, jusqu'à un reconfinement en France. Le groupe franco-néerlandais, frappé comme tout le secteur du transport aérien par la crise sanitaire mondiale, a vu son chiffre d'affaires trimestriel chuter de 67% à 2,524 milliards d'euros. "Après une reprise prometteuse pendant l'été, la fermeture progressive des frontières internationales dans la seconde moitié du mois d'août et la résurgence de la pandémie ont fortement pesé sur nos résultats au troisième trimestre", a déclaré le directeur général Ben Smith, cité dans un communiqué. Air France-KLM disposait fin septembre de 12,4 milliards d'euros de liquidités ou de lignes de crédit, essentiellement grâce aux aides apportées par les Etats français et néerlandais pour lui éviter la faillite. Sa dette nette s'est toutefois alourdie de 1,34 milliard d'euros sur le trimestre pour atteindre 9,31 milliards. Cette consommation de trésorerie va s'accélérer avec la rechute du trafic aérien, a dit le directeur financier Frédéric Gagey. Air France devrait ainsi fonctionner à moins de 35% de ses capacités de la même période de l'an dernier au quatrième trimestre tandis que le programme de KLM n'est que "légèrement" meilleur, a-t-il ajouté. Et le cash flow d'exploitation négatif de 1,22 milliard d'euros au troisième trimestre aurait été plus important de 582 millions si le groupe n'avait pas profité de délais de paiement de la part de fournisseurs et des administrations fiscales, dont le bénéfice va désormais commencer à s'atténuer. La perte d'exploitation a néanmoins été moindre que ne l'anticipaient les analystes, qui l'attendaient à 1,24 milliard d'euros sur un chiffre d'affaires de 2,79 milliards selon un consensus fourni par le groupe. Le résultat avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (Ebitda) a été négatif de 442 millions d'euros et sera encore "nettement inférieur" au quatrième trimestre, a dit Air France-KLM. Une provision pour restructuration de 565 millions d'euros a contribué à gonfler sa perte nette à 1,67 milliard. Le groupe franco-néerlandais compte toujours lever de nouveaux capitaux pour renforcer son bilan, conformément aux demandes de ses banques et aux conditions de son sauvetage avec des fonds publics. "On y travaille de manière intense", a dit Frédéric Gagey. (Laurence Frost; version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

