Air France-KLM: dans le haut du SBF 120, Barclays plus optimiste information fournie par Cercle Finance • 04/08/2025 à 12:25









(Zonebourse.com) - Air France-KLM enregistrait lundi la deuxième plus forte hausse du SBF 120 à la Bourse de Paris, à la suite d'un relèvement de l'opinion de Barclays sur la valeur, passé de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne'.



A 12h15, le titre du transporteur aérien progressait de 6,7% alors que l'indice SBF affichait au même moment une hausse de 0,7%. Le titre gagne désormais plus de 46% depuis le début de l'année.



L'analyste étaye son relèvement par de meilleures perspectives de revenus par passager pour 2025, soulignant qu'une hausse de seulement 1% de ses revenus permettrait d'augmenter le bénéfice opérationnel de près de 30%, un impact 'significatif' pour un groupe dont les marges restent structurellement faibles.



De son point de vue, la compagnie Air France profite pleinement d'une forte demande sur le marché du voyage 'premium' loisirs et bénéficie désormais de comparaisons plus favorables après l'effet exceptionnel des Jeux olympiques de 2024.



En revanche, KLM traverse une zone de turbulences du fait de l'envolée de 40% des redevances à l'aéroport de Schiphol, tandis que la low-cost Transavia doit affronter à la fois des conditions difficiles aux Pays-Bas et l'impact de l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient, tempère l'intermédiaire.



Si Barclays dit accueillir favorablement le projet d'intégration de SAS dans le groupe, sous réserve du feu vert des autorités de concurrence, il prévient que la dette héritée des aides publiques obtenues pendant la pandémie constitue un poids pour l'action, sachant que son remboursement complet prendra encore du temps.







Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 11,9550 EUR Euronext Paris +7,51%