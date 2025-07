Air France-KLM: coopération renforcée avec Qantas vers l'Australie information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 16:10









(CercleFinance.com) - Air France-KLM et Qantas vont élargir leur accord de partage de code afin de renforcer la connectivité entre l'Europe et l'Australie, ont annoncé les deux compagnies jeudi.



Dans le cadre de cette extension, Air France ajoutera son code 'AF' sur le vol direct opéré par Qantas entre Paris-Charles de Gaulle (CDG) et Perth, une liaison qui célèbre ce mois-ci son premier anniversaire.



Il s'agit du seul vol passagers sans escale entre les deux pays, permettant de réduire le temps de trajet entre Paris et l'Australie d'environ trois heures.



Avec cette intégration, Air France devient la seule compagnie européenne à proposer un partage de code sur une liaison directe vers l'Australie.



Depuis le 1er juillet, les deux partenaires ont par ailleurs élargi leur coopération via un nouveau point de correspondance à l'aéroport de Tokyo Haneda, qui s'ajoute aux hubs déjà en service à Singapour-Changi et Hong Kong International.



Les passagers en transit via ces aéroports peuvent désormais bénéficier de correspondances facilitées vers plusieurs destinations australiennes - Sydney, Melbourne, Brisbane, Darwin et Perth - à bord de vols opérés par Qantas.







