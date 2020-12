Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France-KLM attend un retour de la clientèle Business sur le moyen-long terme - Ben Smith Reuters • 03/12/2020 à 16:43









PARIS, 3 décembre (Reuters) - Air France-KLM AIRF.PA s'attend à un retour de la clientèle Business sur le moyen-long terme, a déclaré jeudi le directeur général du groupe aérien, Ben Smith, lors d'un sommet de l'économie organisé par le magazine Challenges. (Gwénaëlle Barzic Édité par Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

Valeurs associées AIR FRANCE-KLM Euronext Paris +2.93%