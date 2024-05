Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France-KLM: 36% des obligations 2025 et 2026 rachetées information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce que des obligations existantes pour un montant nominal total de 452,7 millions d'euros, représentant 36,2% des titres concernés en circulation, ont été apportées et acceptées à son offre de rachat en numéraire lancée le 13 mai.



Le rachat de ces obligations 2025 (234,8 millions d'euros) et 2026 (217,9 millions) sera financé en totalité grâce au produit net de l'émission d'obligations nouvelles d'un montant nominal de 650 millions d'euros annoncée le 14 mai.



'Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la gestion dynamique du profil de la dette obligataire de la société en utilisant ses notations de crédit publiées en décembre 2023', rappelle le transporteur aérien franco-néerlandais.





