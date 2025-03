Air France et Lufthansa ont déposé des offres pour entrer au capital d'Air Europa (presse)

Le groupe Air France-KLM et son concurrent Lufthansa ont déposé deux offres distinctes pour entrer au capital d'Air Europa, d'un montant respectif de 300 et 240 millions d'euros, assure mardi le media espagnol en ligne El Confidencial.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Contactés par l'AFP, ni Air France-KLM, ni Air Europa n'ont souhaité commenter cette information.

D'après El Confidencial, Air France-KLM a proposé d'acquérir 51% de la compagnie espagnole auprès de son principal actionnaire, le groupe touristique Globalia, contrôlé par la famille Hidalgo.

La groupe franco-néerlandais, conseillé par la Société Générale, s'est également engagé à prendre à sa charge la dette contractée par Air Europa vis-à-vis de l'Etat espagnol durant la crise du Covid-19.

Si cette opération voit le jour, la famille Hidalgo, qui détient actuellement 80% d'Air Europa, n'en posséderait plus que 29%, contre 20% pour IAG, maison mère de British Airways et Iberia, précise El Confidencial.

D'après le média en ligne, Lufthansa a proposé de son côté d'injecter 240 millions d'euros dans la compagnie espagnole, via une augmentation de capital de 25% devant lui permettre de rembourser le prêt accordé par l'Etat espagnol.

Cette aide d'Etat s'est élevée au total à 475 millions d'euros, dont 240 millions sous forme de prêt convertible en capital avec un taux d'intérêt de presque 9%, et 235 millions sous forme de prêt ordinaire, avec un taux de 2%.

Interrogé jeudi dernier lors d'une conférence de presse, le directeur général d'Air France-KLM, Benjamin Smith, avait confirmé l'intérêt du groupe pour une prise de participation dans Air Europa.

"Est-ce que ça nous intéresse? Oui, on le regarde", avait assuré M. Smith, sans plus de détails.

Après la crise du Covid, son groupe s'était dit déterminé à participer à la consolidation du secteur aérien en Europe. Il a récemment pris une participation de 19,9% dans la compagnie scandinave SAS, et s'intéresse à la portugaise TAP.

Lufthansa, qui détient également les compagnies aériennes Austrian, Swiss, Eurowing et Brussels Airlines, vient lui de finaliser un accord avec le gouvernement italien pour une participation minoritaire dans ITA Airways.

Air Europa, qui dispose actuellement d'une flotte d'une cinquantaine d'appareils, effectue non seulement des vols intérieurs espagnols, mais aussi des liaisons européennes et long-courriers vers l'Amérique latine et les Caraïbes.

La compagnie a transporté 12 millions de passagers l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros, en hausse de 6% par rapport aux 2,76 milliards de 2023.