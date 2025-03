Air France:confirme ses perspectives à moyen terme 2026-2028 information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 09:23









(CercleFinance.com) - Sur l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires s'inscrit à 31,5 milliards d'euros, en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation de la capacité de 3,6 %, à des recettes unitaires stables et à une augmentation du chiffre d'affaires externe de l'activité Maintenance.



Le résultat d'exploitation s'inscrit à 1 601 millions d'euros, avec une marge d'exploitation de 5,1 %. Le cash flow d'exploitation libre ajusté récurrent est positif à 271 millions d'euros. Le resultat net ressort à 489 ME.



Sur les perspectives 2025 le groupe prévoit une capacité en sièges kilomètres offerts pour le groupe Air France-KLM , y compris Transavia, en augmentation de 4 à 5% en 2025 par rapport à 2024, une augmentation du coût unitaire à un chiffre bas par rapport à 2024 et des dépenses d'investissements nettes comprises entre 3,2 et 3,4 milliards d'euros.



Le groupe a confirmé ses perspectives à moyen terme 2026-2028. Il prévoit une marge opérationnelle supérieure à 8 % (inchangée), un flux de trésorerie libre ajusté significativement positif (inchangé) et une réduction des coûts unitaires (inchangée).





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 10,54 EUR Euronext Paris +15,24%