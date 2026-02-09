 Aller au contenu principal
Air France augmente fortement ses capacités vers New York pour l'été 2026
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:55

La compagnie aérienne renforce sa présence sur le premier marché long-courrier au départ de Paris, avec davantage de fréquences et des appareils équipés des dernières cabines.

Air France annonce le renforcement de sa desserte de New York pour l'été 2026, avec jusqu'à 11 vols quotidiens entre Paris Charles de Gaulle et les aéroports de New York JFK et New York Newark, en coopération avec Delta Air Lines.

Sur la liaison Paris CDG-New York JFK, la compagnie proposera jusqu'à 6 vols par jour, complétés par 3 vols opérés par Delta dans le cadre de la joint-venture transatlantique.

La desserte de New York Newark sera quant à elle renforcée à compter du 1er juin 2026, avec jusqu'à 2 vols quotidiens contre un auparavant, opérés en Airbus A350-900 équipés des nouvelles cabines, dont le siège Business avec porte.

Cette seconde fréquence vise à offrir davantage de flexibilité aux voyageurs d'affaires comme aux clients loisirs.

Air France précise que ses avions desservant New York sont progressivement équipés du Wifi haut débit gratuit, avec un déploiement prévu sur l'ensemble de la flotte d'ici la fin de l'année.

Par ailleurs, la compagnie proposera en juin des vols spéciaux directs entre New York JFK et Nice à l'occasion du Cannes Lions Festival, opérés en Boeing 777-300ER.

Le titre Air France-KLM progresse de 2,6% à Paris et a signé une progression de l'ordre de 9% au cours des cinq dernières séances.

Valeurs associées

AIR FRANCE - KLM
12,3650 EUR Euronext Paris +2,57%
