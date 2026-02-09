Air France augmente fortement ses capacités vers New York pour l'été 2026
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:55
Air France annonce le renforcement de sa desserte de New York pour l'été 2026, avec jusqu'à 11 vols quotidiens entre Paris Charles de Gaulle et les aéroports de New York JFK et New York Newark, en coopération avec Delta Air Lines.
Sur la liaison Paris CDG-New York JFK, la compagnie proposera jusqu'à 6 vols par jour, complétés par 3 vols opérés par Delta dans le cadre de la joint-venture transatlantique.
La desserte de New York Newark sera quant à elle renforcée à compter du 1er juin 2026, avec jusqu'à 2 vols quotidiens contre un auparavant, opérés en Airbus A350-900 équipés des nouvelles cabines, dont le siège Business avec porte.
Cette seconde fréquence vise à offrir davantage de flexibilité aux voyageurs d'affaires comme aux clients loisirs.
Air France précise que ses avions desservant New York sont progressivement équipés du Wifi haut débit gratuit, avec un déploiement prévu sur l'ensemble de la flotte d'ici la fin de l'année.
Par ailleurs, la compagnie proposera en juin des vols spéciaux directs entre New York JFK et Nice à l'occasion du Cannes Lions Festival, opérés en Boeing 777-300ER.
Le titre Air France-KLM progresse de 2,6% à Paris et a signé une progression de l'ordre de 9% au cours des cinq dernières séances.
Valeurs associées
|12,3650 EUR
|Euronext Paris
|+2,57%
A lire aussi
-
Deux militantes franco-israéliennes, visées par un mandat d'amener de la justice française pour "complicité de génocide", ont dénoncé dimanche "un procès politique".
-
Google, Shein et vie privée : un montant record de près de 487 millions d'euros d'amendes en 2025 infligées par la Cnil
Deux sanctions majeures ont été infligées en septembre à Google et Shein pour non-respect de la législation sur les cookies. C'est un montant record. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), gendarme de la vie privée en France, a infligé ... Lire la suite
-
(Actualisé avec, Eli Lilly, Kroger, Kyndryl, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,07% pour le Dow Jones .DJI , de 0,01% ... Lire la suite
-
Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé lundi des mesures d'urgence pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence, afin d'empêcher de devoir libérer des détenus en attente de procès, avant un projet de loi destiné à diviser par deux les stocks de dossiers ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer