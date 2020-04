Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Air France adapte ses vols vers la Chine pour continuer le transport de matériel médical Reuters • 08/04/2020 à 13:24









PARIS, 8 avril (Reuters) - Air France AIRF.PA a modifié ses dessertes de la Chine afin de tenir compte de l'évolution récente des contrôles sanitaires imposés aux équipages par les autorités chinoises et de continuer à transporter du matériel médical et des masques vers la France dans le cadre d'un pont aérien, annonce la compagnie aérienne mercredi dans un communiqué. Les vols entre Paris-Charles-de-Gaulle et Shanghai feront désormais escale à Séoul, avec repos réglementaire de l'équipage, précise Air France. Un premier avion est parti de Roissy mercredi à 13h00 et repartira de Shanghai jeudi, avec une arrivée prévue à Paris dans la soirée. "A compter du 9 avril 2020, Air France prévoit d'assurer un vol par jour entre Shanghai et Paris-Charles-de-Gaulle, effectué en Boeing 777 tout cargo ou en Boeing 777 habituellement utilisé pour le transport de passagers, en chargeant uniquement les soutes", indique encore Air France. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -1.24%