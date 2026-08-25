Air France : accélération haussière, 5% à 12,2 EUR

Après un "gap" initial au-dessus de 11,62 EUR qui lançait bien la séance, Air France a connu une brusque accélération haussière en milieu de matinée, passant de 1,5% à 5% à 12,2 EUR (résistance baissière court terme).

Le prochain objectif sera le test de la MM50 qui gravite vers 12,5 EUR puis l'ex résistance des 13 EUR de mi-juillet puis du 6 août en intraday.