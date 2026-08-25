 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Air France : accélération haussière, 5% à 12,2 EUR
information fournie par Zonebourse 25/08/2026 à 12:30
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Après un "gap" initial au-dessus de 11,62 EUR qui lançait bien la séance, Air France a connu une brusque accélération haussière en milieu de matinée, passant de 1,5% à 5% à 12,2 EUR (résistance baissière court terme).

Le prochain objectif sera le test de la MM50 qui gravite vers 12,5 EUR puis l'ex résistance des 13 EUR de mi-juillet puis du 6 août en intraday.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
12,1550 EUR Euronext Paris +4,56%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les décombres d'une maison détruite à la suite d'une tornade à Pomas, le 25 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )
    "L'état de choc" à Pomas, village audois "bombardé par la nature"
    information fournie par AFP 25.08.2026 13:34 

    Pomas, village audois frappé lundi par une tornade exceptionnelle, "n'a pas été bombardé par des missiles", raconte son maire Hervé Giné, avant d'ajouter: "on a été bombardé par la nature", alors que ses administrés, au milieu des gravats, sont en "état de choc". ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse du secteur technologique, contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones .DJI , de 0,38% pour ... Lire la suite

  • Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres
    Wall Street vue dans le vert avec l'accalmie sur le pétrole
    information fournie par Reuters 25.08.2026 13:28 

    par Augustin Turpin Wall Street est vue en hausse et les Bourses européennes sont dans le vert à mi-séance mardi, aidées par ‌la baisse des cours pétroliers et un rebond des actions technologiques, après une vague de ventes sur le secteur la veille en amont des ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Les Cycles Lapierre obtiennent un sursis de six mois
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.08.2026 13:16 

    Les Cycles Lapierre, une des dernières marques françaises de vélos, ont été placés mardi en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, à leur demande, a-t-on appris auprès du parquet. "Le redressement judiciaire est ouvert", a indiqué à ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0855 +7,95%
ATON
0,0206 +21,18%
CAC 40
8 481,11 +0,33%
HAFFNER ENERGY
0,567 -1,39%
Pétrole Brent
89,55 -2,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank