Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Air France : -5%, retombe sous les 8,60E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 13:59









(CercleFinance.com) - Air France rechute de -5%: le titre retombe sous les 8,60E et devrait s'en aller combler dan la foulée le 'gap' des 8,44E du 14 octobre, niveau qui coïncide avec un support oblique court terme.





Valeurs associées AIR FRANCE - KLM 8,72 EUR Euronext Paris -3,39%