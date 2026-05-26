information fournie par Boursorama avec AFP • 26/05/2026 à 12:33

Air China Cargo ajoute quatre gros porteurs à une commande à Airbus

( AFP / WANG ZHAO )

La compagnie chinoise Air China Cargo a ajouté quatre gros porteurs A350F à une commande qui en comptait déjà six, a annoncé mardi l'avionneur européen Airbus.

L'acheteur avait fait fin octobre à la Bourse de Shanghai l'annonce de cette commande comprenant ces six appareils, et pouvant monter jusqu'à dix.

La date de mise en service n'est pas connue pour ce nouvel avion d'Airbus, qui se présente comme plus économe en carburant que ses concurrents de Boeing.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais le prix catalogue indiqué par Air China Cargo en novembre était alors de 465 millions de dollars l'unité.

Ce transporteur, d'abord uniquement équipé par Boeing, a diversifié sa flotte avec des appareils d'Airbus à partir de fin 2023. La commande "reflète la pleine confiance d'Air China Cargo dans les produits d'Airbus", a commenté un dirigeant de la partie commerciale du groupe, Benoît de Saint-Exupéry, cité dans un communiqué.

Airbus avait enregistré fin avril 101 commandes de la part de 14 compagnies aériennes pour l'A350F, qui peut transporter jusqu'à 111 tonnes sur 8.700 km.