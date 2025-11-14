 Aller au contenu principal
Air China Cargo a signé un contrat pour six Airbus A350F
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 13:00

Air China Cargo a signé un accord d'achat pour six A350F, devenant ainsi le premier client à commander le tout nouvel A350F en Chine continentale.

Air China Cargo exploite l'intégralité de sa flotte cargo dans le nord, l'est, le sud et le sud-ouest de la Chine. La compagnie a également ouvert 25 lignes cargo vers les principales régions et villes du monde, notamment en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient.

L'A350F est pensé pour répondre aux besoins évolutifs du marché mondial du fret aérien (express, fret général, fret spécial, etc.). Il peut transporter jusqu'à 111 tonnes et parcourir 8 700 km.

Équipé de moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, il permet de réduire jusqu'à 40 % la consommation de carburant et les émissions de CO? par rapport aux avions de la génération précédente.

Il sera compatible à 50 % avec du carburant d'aviation durable (SAF), l'objectif étant d'atteindre 100 % d'ici 2030.

Fin octobre 2025, la famille A350 gros-porteurs de dernière génération avait enregistré 1 445 commandes auprès de 63 clients dans le monde, dont 74 pour le tout nouveau A350F auprès de 12 clients.

' L'A350F offrira une efficacité et des performances de nouvelle génération, ainsi que des niveaux de capacité inédits et une flexibilité de chargement sans précédent ', a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, directeur général adjoint des ventes d' Airbus pour la division Avions commerciaux.

