Air China Cargo a commandé quatre A350F cargo supplémentaires - Airbus

Airbus AIR.PA a annoncé mardi la signature d'un accord d'achat avec Air China Cargo 001391.SZ pour une commande de quatre A350F cargo supplémentaires.

Dans un communiqué, l'avionneur européen précise que cet accord porte ainsi la commande totale d'Air China Cargo à dix A350F cargo, après une commande pour six de ces appareils en novembre 2025.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)