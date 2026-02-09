 Aller au contenu principal
Air Canada suspend ses vols vers Cuba, l'île étant sur le point de manquer de kérosène
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La pénurie de kérosène est liée au blocage des exportations de pétrole vénézuélien par les États-Unis

*

Certaines compagnies aériennes prévoient de se ravitailler dans des pays voisins

*

Air Canada s'apprête à rapatrier environ 3 000 clients par avion

*

Cuba dépend historiquement du Venezuela pour le kérosène

(Ajout d'une note de WestJet au paragraphe 11) par Dave Sherwood et Allison Lampert

Air Canada AC.TO a annoncé lundi qu'elle suspendait ses vols à destination de Cuba, qui a prévenu qu'elle était à court de kérosène, alors que les États-Unis resserrent leur emprise sur l'approvisionnement en pétrole du pays communiste en bloquant les livraisons en provenance du Venezuela.

La plus grande compagnie aérienne du Canada a déclaré dans un communiqué que le carburant aviation ne devrait pas être disponible dans les aéroports à partir de mardi, car les gouvernements émettent des avis avertissant que l'approvisionnement risque de ne pas être fiable.

La pénurie devrait durer du 10 février au 11 mars, selon un avis aux pilotes publié dimanche en fin de journée. Elle survient deux jours seulement après que les autorités cubaines ont déclaré que le transport aérien ne serait pas affecté, dans un premier temps, par le plan de rationnement du carburant annoncé vendredi .

La Corporation cubaine d'aviation (ECNA) a publié un bref communiqué lundi matin, quelques heures seulement après la publication de l'avis aux pilotes, mais n'a fait aucune mention de la pénurie de carburant ou des annulations de vols.

"Nous continuons à travailler sans relâche pour assurer la sécurité, la fluidité et l'ordre de l'espace aérien, en soutenant les opérations des compagnies aériennes et en veillant à ce que l'aviation à Cuba conserve les niveaux de fiabilité qui nous caractérisent", a déclaré l'ECNA.

Le gouvernement cubain n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

ARRÊTS DE RAVITAILLEMENT

En raison des restrictions de carburant annoncées par les autorités cubaines, la compagnie espagnole Air Europa a déclaré qu'elle ferait une escale de ravitaillement à l'aéroport de Saint-Domingue, en République dominicaine, dans le cadre de son vol Madrid-Havana-Madrid, à partir de mardi.

La pénurie de carburant n'est pas un phénomène nouveau à Cuba, qui est depuis longtemps confrontée à des problèmes d'approvisionnement, et de nombreuses compagnies aériennes ont déjà mis en place des plans pour y faire face.

Des crises similaires ont incité de nombreux transporteurs à se ravitailler dans des pays tiers proches, notamment le Panama, les Bahamas, la République dominicaine et les États-Unis.

La compagnie Air Canada, basée à Montréal, a déclaré qu'elle enverrait dans les prochains jours des vols à vide pour récupérer et ramener chez eux quelque 3 000 clients à Cuba. Elle a précisé qu'elle apporterait du carburant supplémentaire pour le voyage de retour et qu'elle ferait des escales de ravitaillement en cas de besoin.

Le transporteur canadien concurrent WestJet Airlines a entamé une réduction progressive de ses activités à Cuba à partir de lundi, y compris certains vols pour aider les clients à rentrer au Canada, a-t-il déclaré dans une note aux pilotes consultée par Reuters. WestJet n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

À Cuba, les voyageurs et leurs familles se sont dits troublés par les récentes annonces.

"Aujourd'hui, c'est une chose, et demain, c'en est une autre", a déclaré le Cubain Benigno Gonzalez, qui se trouvait lundi matin à l'aéroport international Jose Marti de La Havane pour déposer sa fille sur un vol à destination du Mexique. "Cela va nuire à tous ceux qui voyagent."

Un vol matinal de Copa Airlines à destination de Panama est parti à l'heure de La Havane lundi, et plusieurs vols d'American Airlines AAL.O devaient arriver plus tard dans la journée, ont confirmé à Reuters des responsables de l'aéroport.

Les compagnies américaines American Airlines, Southwest Airlines LUV.N et Delta Air Lines DAL.N , qui desservent Cuba à partir de la Floride, ont déclaré qu'elles continuaient à desservir le pays et qu'il n'y avait pas d'impact sur leurs opérations.

Les transporteurs ont indiqué que les avions assurant des vols vers Cuba disposaient de suffisamment de carburant pour leurs prochains voyages.

PROBLÈME D'IMPORTATION AU VENEZUELA

Cuba a toujours compté sur le Venezuela pour lui fournir une grande partie de son kérosène, mais la nation insulaire des Caraïbes n'a reçu aucun produit brut ou raffiné de son principal allié depuis la mi-décembre, lorsque les États-Unis ont pris des mesures pour bloquer les exportations du pays sud-américain.

Le président américain Donald Trump s'est depuis engagé à ce que Cuba ne reçoive plus de pétrole du Venezuela et a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays envoyant du carburant à Cuba, coupant ainsi l'approvisionnement de l'île en gaz d'aviation.

En décembre, la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA a chargé une cargaison de 80 000 barils de kérosène à destination de Cuba, mais le pétrolier n'a jamais pris la mer en raison du blocus strict imposé par les États-Unis au pays de l'OPEP.

Le navire, qui transporte du carburant vénézuélien vers Cuba depuis l'année dernière, a déchargé la semaine dernière le carburéacteur dans un port exploité par PDVSA et a chargé quelque 150 000 barils d'essence, selon les horaires d'expédition de la société.

Le bateau n'avait pas encore pris la mer lundi, selon les services de surveillance des navires. Sa destination n'a pas été précisée dans l'immédiat.

Venezuela

Valeurs associées

AIR CANADA VTG
20,210 CAD TSX -4,49%
AMERICAN AIRLINE
14,9900 USD NASDAQ -1,64%
DELTA AIR LINES
75,000 USD NYSE -0,40%
SOUTHWEST AIRLIN
53,350 USD NYSE -1,64%
