Air Canada suspend ses vols vers Cuba, l'île étant sur le point de manquer de kérosène

La pénurie de kérosène est liée au blocage des exportations de pétrole vénézuélien par les États-Unis

Les compagnies aériennes prévoient de se ravitailler dans les pays voisins

Air Canada s'apprête à rapatrier environ 3 000 clients par avion

Cuba dépend historiquement du Venezuela pour le kérosène

(Ajout de commentaires d'Air Canada sur la suspension des vols) par Dave Sherwood et Allison Lampert

Air Canada AC.TO a annoncé lundi qu'elle suspendait ses vols à destination de Cuba, qui a prévenu qu'elle était à court de kérosène, alors que les États-Unis resserrent leur emprise sur l'approvisionnement en pétrole du pays communiste.

La plus grande compagnie aérienne du Canada a déclaré dans un communiqué que le carburant aviation ne devrait pas être disponible dans les aéroports à partir de mardi, les gouvernements émettant des avis avertissant que l'approvisionnement risque d'être peu fiable.

La pénurie devrait durer du 10 février au 11 mars, selon un avis aux missions aériennes (NOTAM) publié dimanche en fin de journée. Cette annonce intervient deux jours seulement après que les autorités cubaines ont déclaré que le transport aérien ne serait pas affecté , dans un premier temps, par le plan de rationnement du carburant annoncé vendredi.

Cuba a toujours compté sur le Venezuela pour lui fournir une grande partie de son kérosène, mais la nation insulaire des Caraïbes n'a pas reçu de brut ou de produits raffinés de son principal allié depuis la mi-décembre, lorsque les États-Unis ont pris des mesures pour bloquer les exportationsvénézuéliennes .

Le président américain Donald Trump a depuis juré que Cuba ne recevrait plus de pétrole du Venezuela et a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays envoyant du carburant à Cuba.

Cependant, de telles pénuries ne sont pas nouvelles à Cuba et de nombreuses compagnies aériennes ont mis en place des plans pour y faire face.

La compagnie Air Canada , basée à Montréal, a déclaré qu'au cours des prochains jours, elle enverrait des vols à vide pour récupérer et ramener chez eux quelque 3 000 clients à Cuba. Elle a précisé qu'elle acheminerait du carburant supplémentaire et qu'elle ferait des arrêts de ravitaillement sur le trajet de retour si nécessaire.

Des crises similaires ont incité de nombreux transporteurs à se ravitailler dans des pays tiers proches, notamment le Panama, les Bahamas, la République dominicaine et les États-Unis.

La plupart des vols à destination de La Havane sont arrivés à l'heure et selon l'horaire prévu lundi matin.

Un vol de la COPA à destination du Panama est parti à l'heure et plusieurs vols d'American Airlines devaient arriver plus tard dans la journée, ont confirmé les responsables de l'aéroport à Reuters.