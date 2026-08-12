Air Canada réaffirme ses prévisions de bénéfice annuel de base

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Air Canada AC.TO a rétabli mardi son objectif de bénéfice annuel de base, mais à un niveau inférieur à celui de ses prévisions précédemment suspendues, car la compagnie s'attend à ce que les perturbations de l'approvisionnement en pétrole liées à la guerre en Iran continuent de peser sur les prix du kérosène.

Les prix du kérosène, qui représentent généralement environ un quart des coûts d’exploitation, ont bondi après que l’Iran a bloqué l’accès au détroit d’Ormuz en réponse aux frappes américano-israéliennes de fin février. Cette voie maritime achemine un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole, ce qui fait de cette perturbation un facteur majeur de la hausse des dépenses de carburant dans l’ensemble du secteur aérien.

Air Canada a indiqué que la pression sur l’approvisionnement et les prix du kérosène avait été encore aggravée par d’importantes perturbations sur les routes commerciales maritimes internationales.

La plus grande compagnie aérienne canadienne prévoit désormais d’afficher pour 2026 un bénéfice de base ajusté compris entre 2,9 milliards de dollars canadiens (2,08 milliards de dollars USD) et 3,2 milliards de dollars canadiens. Avant la suspension, elle avait tablé sur un bénéfice compris entre 3,35 milliards et 3,75 milliards de dollars canadiens.

La compagnie aérienne a toutefois affiché un bénéfice ajusté de 0,40 dollar canadien par action, dépassant ainsi les estimations de Wall Street qui s’élevaient à 0,13 dollar canadien, selon les données compilées par LSEG. Ce résultat s’explique par la bonne tenue des voyages haut de gamme et d’affaires, ainsi que par les hausses de tarifs et les mesures de maîtrise des coûts.

Plus tôt dans la journée, Air Canada avait annoncé que des fonds gérés par Blackstone et trois gestionnaires d’actifs canadiens réalisaient un investissement minoritaire de 2,5 milliards de dollars canadiens dans le programme de fidélité de la compagnie, Aeroplan.

Le groupe d’investisseurs mené par Blackstone et la Caisse du Québec, aux côtés de PSP Investments et de la British Columbia Investment Management Corporation, acquiert une participation minoritaire de 25 % dans Aeroplan, ce qui valorise le programme à 10 milliards de dollars canadiens.

(1 $ = 1,3926 dollar canadien)