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Air Canada réaffirme ses prévisions annuelles et souligne que la volatilité des prix du carburant reste un risque
information fournie par Reuters 12/08/2026 à 01:12
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues des communiqués de presse de la société aux paragraphes 5, 6, 7, 8 et 12)

Air Canada AC.TO a rétabli mardi son objectif de bénéfice annuel de base, mais à un niveau inférieur à celui de ses prévisions précédemment suspendues, car la compagnie s'attend à ce que les perturbations de l'approvisionnement en pétrole résultant de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran maintiennent les prix du kérosène à un niveau élevé.

La plus grande compagnie aérienne canadienne avait suspendu ses prévisions en avril après que l’Iran eut bloqué l’accès au détroit d’Ormuz, une voie maritime par laquelle transite un cinquième des expéditions mondiales de pétrole, ce qui avait semé le doute quant à l’approvisionnement et aux prix du kérosène.

La compagnie prévoit d’afficher pour 2026 un bénéfice de base ajusté compris entre 2,9 milliards de dollars canadiens (2,08 milliards de dollars américains) et 3,2 milliards de dollars canadiens. Avant la suspension, elle avait tablé sur un bénéfice compris entre 3,35 milliards et 3,75 milliards de dollars canadiens.

Le kérosène représente généralement environ un quart des coûts d’exploitation des compagnies aériennes, ce qui les rend vulnérables aux hausses ou aux fluctuations soudaines de son prix.

La pression sur le prix du kérosène a été encore exacerbée par les perturbations importantes des voies de transport maritime internationales, a indiqué Air Canada. Les dépenses de carburant au deuxième trimestre ont bondi de 49 % par rapport à l’année précédente.

La compagnie aérienne, dont le siège est à Montréal, prévoit que le prix moyen du kérosène s'établira à 1,38 dollar canadien le litre au troisième trimestre et à 1,29 dollar canadien le litre au quatrième trimestre. Elle tablait auparavant sur une moyenne de 0,90 dollar canadien le litre pour l'ensemble de l'année.

Ces estimations concernant le kérosène reflètent également les plans de capacité d’Air Canada, a-t-elle précisé.

Air Canada prévoit de générer entre 200 et 500 millions de dollars canadiens de flux de trésorerie disponible en 2026, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures, qui s’élevaient à 400 à 800 millions de dollars canadiens.

Toutefois, la bonne tenue des voyages haut de gamme et d’affaires, les hausses de tarifs et les mesures de maîtrise des coûts ont permis d’enregistrer au deuxième trimestre un bénéfice ajusté de 0,40 dollar canadien par action, supérieur aux prévisions.

Plus tôt dans la journée, Air Canada avait annoncé que des fonds gérés par Blackstone et trois gestionnaires d’actifs canadiens réalisaient un investissement minoritaire de 2,5 milliards de dollars canadiens dans le programme de fidélité de la compagnie, Aeroplan.

Le groupe d’investisseurs mené par Blackstone et la Caisse du Québec, aux côtés de PSP Investments et de la British Columbia Investment Management Corporation, acquiert une participation minoritaire de 25 % dans Aeroplan, ce qui valorise le programme à 10 milliards de dollars canadiens.

Le produit de cet investissement servira à rembourser une émission obligataire arrivant à échéance d’un montant de 1,2 milliard de dollars et à renforcer le bilan de la compagnie aérienne. Air Canada a indiqué que la majeure partie du solde serait affectée à "l’accélération des rachats d’actions prévus dans son plan stratégique à long terme".

(1 dollar américain = 1,3926 dollar canadien)

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