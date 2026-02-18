 Aller au contenu principal
Air Astana remanie la direction de sa compagnie low-cost, FlyArystan
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 11:40

La compagnie kazakhe ajuste sa gouvernance avec la nomination d'un nouveau président pour sa filiale à bas coûts, tandis qu'un poste stratégique dédié aux partenariats est créé au niveau du groupe.

Air Astana annonce la nomination de Johan Eidhagen au poste de président de FlyArystan, sa compagnie à bas coûts, à compter du 1er mars 2026. Il rejoint le groupe après plusieurs fonctions dirigeantes chez Wizz Air, où il était dernièrement directeur général d'Abou Dhabi, et auparavant directeur des ressources humaines et ESG (environnement, social et gouvernance) ainsi que directeur marketing du groupe.

Il succède à Richard Ledger, qui prend un nouveau rôle de Vice President, Partnerships and Alliances au sein du groupe. Ce poste vise à développer les accords de partage de codes, notamment ceux récemment conclus avec China Southern Airlines et Air India, considérés comme clés pour l'expansion internationale.

Le directeur général Peter Foster souligne que Johan Eidhagen dispose de "l'expérience et du parcours dans l'aviation à bas coûts nécessaires pour capitaliser sur le fort potentiel de croissance de FlyArystan", estimant que son arrivée permettra de renforcer l'innovation technologique et la position régionale de la filiale.

Air Astana a achevé la séance d'hier sur un repli de 1,2%. Le titre affiche un recul de plus de 8% depuis le début de l'année.

