Air Astana poursuit l'expansion de sa flotte avec un nouvel Airbus A321neo
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:35
Air Astana annonce la réception d'un nouvel Airbus A321neo le 3 avril 2026, portant sa flotte totale à 63 appareils.
Livré depuis le site d'Airbus à Hambourg, cet avion doit accompagner l'augmentation des capacités et le développement du réseau de la compagnie. La flotte reste majoritairement composée d'appareils Airbus, favorisant la standardisation, l'efficacité opérationnelle et la fiabilité.
L'A321neo, appartenant à la dernière génération d'avions, offre une meilleure efficacité énergétique, un confort accru pour les passagers et un impact environnemental réduit.
L'appareil sera exploité sur des liaisons domestiques et internationales.
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