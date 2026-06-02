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Air Astana ouvre sa desserte estivale vers Chypre
information fournie par Zonebourse 02/06/2026 à 14:46

La compagnie kazakhe renforce son offre saisonnière de loisirs avec de nouvelles liaisons vers Larnaca au départ d'Astana et d'Almaty.

Air Astana annonce le lancement de vols saisonniers entre Astana et Larnaca, à Chypre, une liaison inaugurée le 2 juin et qui sera complétée par un premier vol au départ d'Almaty le 4 juin. Ces dessertes seront assurées jusqu'en septembre à bord d'Airbus A321LR.

La compagnie opérera deux vols hebdomadaires depuis Astana, les mardis et samedis, et deux depuis Almaty, les jeudis et dimanches. Le vol inaugural au départ d'Astana a enregistré un coefficient de remplissage de 83%.

Située sur la côte sud-est de Chypre, Larnaca est à la fois un centre financier et une destination touristique prisée. Air Astana proposera également cet été des vols saisonniers vers des destinations de loisirs en Turquie, en Géorgie et au Monténégro.

Le titre Air Astana affiche un repli de 28% depuis le début de l'année.

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