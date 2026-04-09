Air Astana étend son réseau en Chine avec l'ouverture d'une liaison vers Shanghai
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 13:03
Air Astana annonce le lancement d'une nouvelle liaison directe entre Almaty et Shanghai, opérée depuis fin mars à raison de 3 vols hebdomadaires. Cette ouverture marque une étape clé dans l'expansion du groupe en Chine, où il dessert désormais 6 villes, dont Pékin, Guangzhou, Sanya, Urumqi et Yining.
Avec cette nouvelle route, le groupe propose jusqu'à 32 vols hebdomadaires entre le Kazakhstan et la Chine, renforçant les flux de passagers tant en point à point qu'en correspondance vers l'Asie centrale, le Caucase et l'Europe.
En 2025, plus de 250 000 passagers ont voyagé entre les deux pays, soit une hausse de 96% par rapport à 2024, illustrant une demande en forte progression, soutenue notamment par l'exemption de visa.
"Le lancement de notre liaison vers Shanghai constitue une étape importante dans le développement de notre réseau", déclare Ibrahim Canliel, directeur général d'Air Astana Group, soulignant le rôle stratégique de cette destination pour renforcer la connectivité régionale et internationale.
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