AIG vend une participation de 20% dans Corebridge à Nippon Life

(AOF) - AIG a conclu un accord pour vendre environ 120 millions d'actions ordinaires de Corebridge à Nippon Life Insurance Company au prix de 31,47 dollars par action, soit un prix d'achat total de 3,8 milliards de dollars. Les actions représentent 20% des actions en circulation de Corebridge au moment de la signature. Selon les termes de la transaction, AIG a accepté de conserver une participation de 9,9% dans Corebridge pendant deux ans après la clôture de la transaction.

Cette vente devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2025, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires requises.

