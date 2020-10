Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AIG va nommer un nouveau DG et scinder ses activités Reuters • 26/10/2020 à 23:21









NOMMER UN NOUVEAU DG ET SCINDER SES ACTIVITÉS (Reuters) - L'assureur américain American International Group (AIG) a annoncé lundi le remplacement de son directeur général et son intention de scinder ses activités d'assurance vie et retraite, des nouvelles très bien accueillies dans les transactions après la clôture à Wall Street. Peter Zaffino succédera en mars prochain à l'actuel directeur général Brian Duperreault, qui est âgé de 73 ans, a annoncé AIG. Il sera le septième directeur général d'AIG depuis 2005. Les modalités de la scission ne sont pas encore arrêtées, a-t-il ajouté. L'action gagnait plus de 8% après la clôture. L'activité vie et retraite a représenté un tiers du chiffre d'affaires de 49 milliards de dollars (41,5 milliards d'euros) dégagé par l'assureur américain en 2019. Le groupe est en phase de restructuration et de modernisation, lancées par Duperreault à son arrivée au poste de DG en 2017. Zaffino, en tant que directeur exécutif, a été en partie chargé de mettre en oeuvre ces nouvelles mesures. AIG a été sauvée de la faillite en 2008 par le contribuable américain, grâce à un plan de renflouement de 182 milliards de dollars. Depuis, l'assureur a vendu des pans importants de son activité pour rembourser sa dette. (Suzanne Barlyn, Alwyn Scott, Munsif Vengattil et Madhvi Pokhriyal; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AMERICAN INTL GR NYSE -3.46%