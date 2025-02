AIG : le bénéfice par action dépasse les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - L’assureur American International Group a dévoilé des profits plus élevés que prévu au quatrième trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 898 millions de dollars, soit 1,43 dollar par action, contre un bénéfice net de 86 millions de dollars, soit 12 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,30 dollar, à comparer au consensus de 1,23 dollar.

AIG affiche un ratio combiné de 92,5 points pour ses activités d'assurance générale contre 89,1%, un an plus tôt ou 89,2% en données comparables. Plus cet indicateur de référence dans le secteur est inférieur à 100 et plus l'activité d'assurance proprement dite est rentable.

Le total des charges liées aux catastrophes s'élève à 325 millions de dollars pour le trimestre, soit 5,5 points de ratio de sinistralité.

Les primes nettes émises pour ses activités d'assurance générale ont progressé de 6% à 6,08 milliards de dollars. Elles ont augmenté de 7% en base comparable.

