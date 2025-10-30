AIG et Onex s'associent pour racheter l'assureur spécialisé Convex pour 7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte et des détails de l'opération à partir du paragraphe 2)

Le gestionnaire d'actifs canadien Onex

ONEX.TO a déclaré jeudi qu'il s'était associé à l'assureur américain AIG AIG.N pour acheter l'assureur spécialisé privé Convex Group dans le cadre d'une transaction de 7 milliards de dollars.

Les transactions ont fait un retour en force, les conseils d'administration des entreprises s'étant habitués à l'incertitude persistante et cherchant à réaliser des acquisitions dans leur quête de croissance.

Dans le cadre de cette opération, Onex et AIG prendront des participations d'environ 63 % et 35 %, respectivement, dans l'entreprise, le reste étant détenu par la direction de Convex.

L'opération permet à AIG d'accéder à un assureur spécialisé à croissance rapide et au profil de risque complémentaire.

En début de semaine, AIG a également annoncé qu'il allait acquérir les droits de renouvellement d'une majorité des portefeuilles d'assurance de détail d'Everest Group EG.N dans le monde entier.

L'acquisition de Convex renforcera la présence d'Onex dans le secteur de l'assurance et augmentera la rentabilité de son activité de gestion d'actifs, a déclaré la société.

AIG prendra également une participation de 9,9 % dans Onex et s'engagera à hauteur de 2 milliards de dollars dans les stratégies de capital-investissement et de crédit du gestionnaire d'actifs au cours des trois prochaines années.

"Ces investissements stratégiques constituent une excellente utilisation de notre capital sans risques opérationnels, techniques ou d'intégration", a déclaré Peter Zaffino, directeur général d'AIG.

Convex a été fondée en 2019 par Stephen Catlin et Paul Brand en partenariat avec Onex Partners V et ses co-investisseurs.

Depuis, l'entreprise s'est rapidement développée pour devenir un important assureur spécialisé en dommages et intérêts avec des opérations aux Bermudes, à Londres et en Europe. Elle prévoit d'atteindre 6 milliards de dollars de primes brutes en 2025.

L'acquisition de Convex devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026. Les investissements dans Onex et Convex devraient accroître les bénéfices d'AIG au cours de la première année suivant la clôture de l'opération.

Morgan Stanley a agi en tant que banque conseil d'AIG, Evercore a conseillé Convex et Goldman Sachs a conseillé Onex.