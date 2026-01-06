 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AIG : départ de Peter Zaffino remplacé par Eric Andersen
information fournie par AOF 06/01/2026 à 14:08

(AOF) - Peter Zaffino, président-directeur général d’AIG (American International Group), a informé le conseil d’administration de son intention d'endosser le rôle de président exécutif et de quitter ses fonctions de directeur général d’ici le milieu de l’année. Peter Zaffino a mené, avec succès, la transformation et le repositionnement stratégique de la société en tant qu’assureur dommages de premier plan mondial. AIG a déjà trouvé son successeur en la personne d'Eric Andersen, un vétéran de l'industrie de l'assurance.

Il rejoindra le groupe en tant que président et directeur général élu à compter du 16 février prochain. Il rapportera à Peter Zaffino et rejoindra le conseil d'administration après le 1er juin 2026, à l'issue d'une période de transition ordonnée.

Dans un communiqué de presse, AIG rappelle que Peter Zaffino a mené un redressement remarquable malgré des vents contraires macro-économiques. Sous sa direction, entre 2021 et 2025, le groupe a enregistré cinq années consécutives de rentabilité technique. Il a également modernisé l'infrastructure technologique, notamment via l'implémentation de l'IA générative, et a restitué plus de 19 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au cours des trois dernières années.

De son côté, Eric Andersen va rejoindre AIG après près de 30 ans passés chez Aon, où il était récemment président. Sous sa présidence (de 2020 à 2025), il a contribué à faire passer la valeur de marché de la multinationale britannique dédiée notamment à la gestion des risques, au courtage d'assurance et aux ressources humaines, de 35 à 85 MdsUSD.

Valeurs associées

AON-A
298,900 EUR Tradegate 0,00%
AON-A
351,200 USD NYSE -0,04%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jérôme Salomon était devenu un visage familier du public par ses points-presse réguliers dans les premières semaines de la crise du Covid-19 (illustration) ( POOL / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Figure de l'ère Covid en France, Jérome Salomon rejoint le privé chez Zoï après un passage à l'OMS
    information fournie par Boursorama avec Media Services 06.01.2026 15:47 

    L'ex-patron de la Direction générale de la Santé avait été projeté en pleine lumière lors de l'éclatement de la crise du coronavirus, en 2020. Ancien directeur général de la Santé et visage connu du grand public lors des années Covid-19 en France, Jérôme Salomon ... Lire la suite

  • Neige: Strasbourg sous un fin manteau blanc
    Neige: Strasbourg sous un fin manteau blanc
    information fournie par AFP Video 06.01.2026 15:42 

    La ville de Strasbourg est recouverte d'une fine couche de neige ce matin, alors que Météo-France a levé la vigilance orange neige et verglas dans les 26 départements concernés.

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est accueilli à l'Elysée par son homologue français Emmanuel Macron, le 6 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Européens et Américains serrent les rangs derrière l'Ukraine face à la Russie
    information fournie par AFP 06.01.2026 15:37 

    Les Européens vont se dire "prêts" mardi à fournir des garanties de sécurité "juridiquement contraignantes" à l'Ukraine, dont une force internationale "soutenue" par des moyens militaires américains, une fois un cessez-le-feu conclu avec la Russie, selon un projet ... Lire la suite

  • valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )
    Valneva entouré avec des propos de broker
    information fournie par Zonebourse 06.01.2026 15:30 

    Valneva bondit de près de 10%, sur fond de propos favorables de Stifel qui réaffirme sa recommandation "achat" avec un objectif de cours rehaussé de 9,5 à 10 euros, dans l'attente des résultats d'une étude de phase III pour VLA15 dans Lyme. "Le vaccin bénéficie ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank