Ahold estime qu'il n'y a aucune raison de voir un lien entre les incidents informatiques survenus en France et aux Pays-Bas

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« Il n'y a aucune raison de voir un lien entre les incidents de cybersécurité survenus dans des supermarchés français et néerlandais », a déclaré lundi un porte-parole de l'enseigne néerlandaise Ahold Delhaize.

Des pirates informatiques ont fait grimper la température des réfrigérateurs de supermarchés français jusqu'à 50 degrés Celsius (122 °F) pendant la nuit, provoquant des incendies et des pertes alimentaires dans plusieurs centaines de magasins à travers le pays.

Ahold Delhaize avait indiqué qu’il faisait également face à un « problème de sécurité » au sein de son réseau et avait mis plusieurs systèmes hors ligne afin de les protéger.

Ahold Delhaize exploite Albert Heijn, la plus grande chaîne de supermarchés des Pays-Bas, et dispose d’une présence importante aux États-Unis.