Ahold Delhaize: un CCO nommé pour l'Europe et l'Indonésie information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 10:28









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination de Tim Bork au poste de chief commercial officer (CCO) d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie, à compter de ce 19 mai, sous l'autorité directe de Claude Sarrailh, CEO pour cette zone géographique.



Ce poste nouvellement créé est conçu pour accélérer la stratégie de croissance du distributeur alimentaire dans la région. Tim Bork sera chargé de façonner et de piloter le développement commercial et de la chaîne de valeur au niveau européen.



De nationalité allemande, il apporte plus de deux décennies d'expérience dans la distribution alimentaire, ayant occupé divers postes de direction chez LIDL, dont dernièrement une fonction de directeur de la clientèle et des achats.





