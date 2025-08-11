 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 722,14
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ahold Delhaize signe un nouveau VPPA en Roumanie
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 10:24

(Zonebourse.com) - Ahold Delhaize annonce la signature d'un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) avec HELLENiQ Renewables pour un parc éolien terrestre à construire dans le comté de Gala?i, en Roumanie, développé par OX2 et attendu opérationnel en 2027.

L'accord de 12 ans porte sur environ 50% de la production annuelle estimée à 309 GWh, soit 158 000 MWh par an, représentant près de 10% de la consommation électrique européenne prévue en 2030.

L'initiative vise à réduire à zéro d'ici 2035 les émissions liées à l'électricité, tout en soutenant l'offre locale d'énergie renouvelable. Ce VPPA s'ajoute à deux accords précédents conclus aux Pays-Bas en 2023 et en Espagne en 2024.

Pour rappel, un VPPA (Virtual Power Purchase Agreement, ou accord d'achat virtuel d'électricité) est un contrat à long terme entre une entreprise et un producteur d'énergie renouvelable, mais sans livraison physique directe d'électricité.

Valeurs associées

KON AH DEL
34,9300 EUR Euronext Amsterdam +1,10%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank