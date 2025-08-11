Ahold Delhaize signe un nouveau VPPA en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 10:24









(Zonebourse.com) - Ahold Delhaize annonce la signature d'un Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) avec HELLENiQ Renewables pour un parc éolien terrestre à construire dans le comté de Gala?i, en Roumanie, développé par OX2 et attendu opérationnel en 2027.



L'accord de 12 ans porte sur environ 50% de la production annuelle estimée à 309 GWh, soit 158 000 MWh par an, représentant près de 10% de la consommation électrique européenne prévue en 2030.



L'initiative vise à réduire à zéro d'ici 2035 les émissions liées à l'électricité, tout en soutenant l'offre locale d'énergie renouvelable. Ce VPPA s'ajoute à deux accords précédents conclus aux Pays-Bas en 2023 et en Espagne en 2024.



Pour rappel, un VPPA (Virtual Power Purchase Agreement, ou accord d'achat virtuel d'électricité) est un contrat à long terme entre une entreprise et un producteur d'énergie renouvelable, mais sans livraison physique directe d'électricité.





Valeurs associées KON AH DEL 34,9300 EUR Euronext Amsterdam +1,10%