Ahold Delhaize s'effondre alors qu'Amazon étend ses livraisons de produits d'épicerie aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du distributeur Ahold Delhaize

AD.AS chutent de 1,4 %, réduisant les pertes précédentes de 3,1 %, alors qu'Amazon AMZN.O étend ses livraisons de produits alimentaires aux États-Unis

** Ahold génère plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis.

** Amazon annonce que la livraison de denrées périssables le jour même a été étendue à plus de 2 300 villes américaines

** Les sélections de produits frais d'Adds ont augmenté de plus de 30 % depuis le mois d'août

** Les actions d'AD ont atteint leur niveau le plus bas depuis octobre 2025 au cours de la séance

