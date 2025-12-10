Ahold Delhaize s'effondre alors qu'Amazon étend ses livraisons de produits d'épicerie aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 décembre - ** Les actions du distributeur Ahold Delhaize
AD.AS chutent de 1,4 %, réduisant les pertes précédentes de 3,1 %, alors qu'Amazon AMZN.O étend ses livraisons de produits alimentaires aux États-Unis
** Ahold génère plus de la moitié de son chiffre d'affaires aux États-Unis.
** Amazon annonce que la livraison de denrées périssables le jour même a été étendue à plus de 2 300 villes américaines
** Les sélections de produits frais d'Adds ont augmenté de plus de 30 % depuis le mois d'août
** Les actions d'AD ont atteint leur niveau le plus bas depuis octobre 2025 au cours de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer