Ahold Delhaize perd du terrain après la baisse des perspectives de son homologue Albertsons
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 09:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du distributeur Ahold Delhaize

AD.AS perdent environ 2% après que son homologue américain Albertsons ACI.N ait prévu des ventes annuelles tièdes en raison d'une interruption des prestations SNAP et des attentes de baisse des prix des médicaments

** Les actions d'Albertsons ont clôturé en baisse d'environ 6% à New York mercredi

** La lecture croisée est négative en raison de la dérive du volume des ventes de produits alimentaires, de la baisse des prix des médicaments aux États-Unis, de l'augmentation de la concurrence sur les prix, de la diminution des valorisations dans le secteur et du mauvais sentiment des investisseurs, selon J.P. Morgan

** Il s'attend à ce que les ventes nettes d'Ahold Delhaize aux États-Unis représentent près de 60 % des ventes totales au cours de l'exercice 2025

** Le courtier réitère sa position négative sur la société et la place sous surveillance de catalyseurs négatifs

** L'action cotée à Amsterdam est en passe de connaître sa pire journée depuis début juillet et touche son prix le plus bas depuis la mi-avril - données LSEG

Valeurs associées

ALBERTSONS CO RG-A
16,100 USD NYSE -5,96%
KON AH DEL
33,2300 EUR Euronext Amsterdam -2,26%
