Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ahold Delhaize: objectifs fixés pour 2025-28 information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce le lancement de sa stratégie 'Growing Together', avec pour ambitions pour la période 2025-28, notamment de surperformer le marché de l'épicerie traditionnelle avec une croissance annuelle moyenne de 4% des ventes nettes.



Le distributeur alimentaire belgo-néerlandais vise aussi à maintenir une marge d'exploitation sous-jacente de 4% en moyenne, la meilleure du secteur, et à accroitre son BPA sous-jacent à un taux moyen annuel dans le haut de la plage à un chiffre par rapport à 2024.



Une génération de neuf milliards d'euros de cash-flow libre (après impôts) doit lui permettre des rachats d'actions annuels pour un milliard d'euros et une hausse du dividende par action sur une base annuelle dans le cadre de son corridor-cible de distribution.





Valeurs associées KON AH DEL Euronext Amsterdam -0.51%