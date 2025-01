Ahold Delhaize: nouvelle application client chez Alfa Beta information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part du lancement de la nouvelle application client d'Alfa Beta (Grèce), la dernière d'une série de six lancements sur le marché européen après Albert (Tchéquie), Maxi (Serbie), Delhaize (Belgique et Luxembourg) et Mega Image (Roumanie).



'Cette application unifiée et modulaire est conçue pour offrir une expérience d'achat en ligne transparente et cohérente aux clients qui font leurs achats dans cinq des marques européennes d'Ahold Delhaize', explique le groupe de distribution alimentaire.



En intégrant des fonctionnalités avancées, l'application répond aux besoins changeants des clients, en proposant des achats en ligne, des promotions (personnalisées), des programmes de fidélité et des achats en magasin pour créer une expérience client dynamique.





Valeurs associées AHOLD 14,07 EUR Euronext Amsterdam 0,00%