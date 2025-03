Ahold Delhaize: nouveau président pour la marque Albert information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize indique que Jesper Lauridsen, actuel président de la marque Albert et directeur de l'exploitation (COO) de la région Europe centrale et du Sud-Est (CSE), passera à temps plein à son rôle de COO de la région CSE.



Dans le même temps, le distributeur alimentaire belgo-néerlandais fait part de la nomination de Petr Pavlik au poste de président de sa marque locale tchèque Albert, avec prise de fonctions à compter du 1er avril.



Entre 2016 et 2020, Petr Pavlik a exercé des fonctions de senior vice-président chez Albert. Il a également occupé des postes dans plusieurs entreprises de produits de grande consommation, notamment dans les spiritueux.





