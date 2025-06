Ahold Delhaize: nouveau président du conseil en octobre information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize fait part de la nomination de Wiebe Draijer en tant que nouveau membre de son conseil de surveillance, nomination qui sera soumise à l'AGE prévue le 8 août, pour une période commençant immédiatement après cette date.



Sous réserve de cette nomination, Wiebe Draijer assumera également le rôle de président du conseil de surveillance à partir du 1er octobre, succédant alors à Peter Agnefjäll qui quittera aussi le conseil de surveillance du distributeur alimentaire.



'Wiebe Draijer apportera une vaste expérience et une expertise à ce poste', souligne le groupe belgo-néerlandais, précisant qu'il a récemment occupé les fonctions de président du conseil et de CEO de Rabobank de 2014 à 2022.





Valeurs associées KON AH DEL 35,7200 EUR Euronext Amsterdam +0,34%