Ahold Delhaize: nouveau CEO Europe & Indonésie en octobre

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce la nomination de Claude Sarrailh comme CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie et membre du directoire. Il rejoindra le groupe le 1er septembre et y prendra ces fonctions le 1er octobre, après l'approbation des actionnaires.



De nationalité française, Claude Sarrailh est depuis 2022 chief customer and merchandise officer et membre du conseil d'administration de Metro, groupe de distribution allemand qu'il a rejoint en 2006, après une décennie chez Carrefour.



Basé aux Pays-Bas, il succédera comme CEO d'Ahold Delhaize Europe & Indonésie à Wouter Kolk, qui occupait de poste depuis 2018 et a fait part fin mars de sa décision de quitter le distributeur alimentaire belgo-néerlandais d'ici la fin de l'année.





