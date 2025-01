Ahold Delhaize: lance 500 nouveaux produits en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 15:00









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize lance plus de 500 nouveaux produits de sa propre marque dès maintenant chez Albert en Tchéquie, Mega Image en Roumanie, Alfa Beta en Grèce et Maxi en Serbie.



Les nouveaux produits de marque propre contribuent à l'objectif du groupe d'atteindre une part de marché de 45 % de marques propres d'ici 2028.



Cette expansion souligne l'objectif d'Ahold Delhaize d'offrir ces produits à la région de l'Europe centrale et du Sud-Est (CSE).



Les clients trouveront une gamme plus large de nouveaux produits, notamment davantage de choix végétaux et biologiques, ainsi que des emballages repensés et des innovations sur les produits alimentaires existants.



'Les clients de nos marques peuvent désormais profiter d'une sélection encore plus large de produits de base de marques propres, tels que Nature's Promise, le café et le thé Perla, le chocolat Delicata et Gustona' indique le groupe.



Les marques CSE ont introduit environ 500 nouveaux articles, ce qui porte le total des produits introduits dans le cadre du projet à 800.





