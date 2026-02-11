Ahold Delhaize entouré après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:32
Le distributeur alimentaire affiche un BPA sous-jacent en hausse de 7,8% à changes constants à 2,67 euros au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente stable à 4% et un cash-flow libre (FCF) en hausse de 2,2% à 2,6 MdsEUR.
Ces performances se montrent ainsi égales ou supérieures à ses objectifs d'un BPA sous-jacent en croissance "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, d'une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et d'un FCF d'au moins 2,2 MdsEUR.
En termes d'activité, son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 3,4% ( 5,9% hors effets de changes) à 92,35 MdsEUR, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 3,2%, dont des hausses de 3% aux Etats-Unis et de 3,4% en Europe.
Sur ces bases, sa direction propose un dividende en numéraire de 1,24 EUR pour l'ensemble de l'année 2025, soit une augmentation de 6% par rapport celui de 2024 et conformément à sa politique en matière de distribution de dividendes.
Pour son exercice 2026, Ahold Delhaize table sur un BPA sous-jacent à nouveau en croissance "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, une marge opérationnelle sous-jacente d'environ 4% et un FCF d'au moins 2,3 MdsEUR.
Valeurs associées
|38,1700 EUR
|Euronext Amsterdam
|+9,97%
