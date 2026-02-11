 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ahold Delhaize entouré après des résultats annuels solides
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 13:32

Ahold Delhaize s'adjuge 9% à Amsterdam, entouré après la publication de résultats annuels conformes ou supérieurs à ses objectifs, lui permettant d'augmenter son dividende et de se montrer confiant pour l'exercice qui commence.

Le distributeur alimentaire affiche un BPA sous-jacent en hausse de 7,8% à changes constants à 2,67 euros au titre de 2025, ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente stable à 4% et un cash-flow libre (FCF) en hausse de 2,2% à 2,6 MdsEUR.

Ces performances se montrent ainsi égales ou supérieures à ses objectifs d'un BPA sous-jacent en croissance "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, d'une marge d'exploitation sous-jacente de l'ordre de 4% et d'un FCF d'au moins 2,2 MdsEUR.

En termes d'activité, son chiffre d'affaires annuel s'est accru de 3,4% ( 5,9% hors effets de changes) à 92,35 MdsEUR, ses ventes comparables hors essence ayant progressé de 3,2%, dont des hausses de 3% aux Etats-Unis et de 3,4% en Europe.

Sur ces bases, sa direction propose un dividende en numéraire de 1,24 EUR pour l'ensemble de l'année 2025, soit une augmentation de 6% par rapport celui de 2024 et conformément à sa politique en matière de distribution de dividendes.

Pour son exercice 2026, Ahold Delhaize table sur un BPA sous-jacent à nouveau en croissance "à un seul chiffre moyen ou élevé" à changes constants, une marge opérationnelle sous-jacente d'environ 4% et un FCF d'au moins 2,3 MdsEUR.

Valeurs associées

KON AH DEL
38,1700 EUR Euronext Amsterdam +9,97%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le skieur suisse Franjo von Allmen sur le podium après sa victoire dans le Super-G des JO-2026, à Bormio, le 11 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Franjo von Allmen voit triple avec le super-G, Nils Allègre 4e et inconsolable
    information fournie par AFP 11.02.2026 14:50 

    En remportant avec le super-G mercredi sa troisième médaille d'or olympique en cinq jours, le Suisse Franjo von Allmen continue d'écrire l'histoire du ski alpin et rejoint les légendes autrichienne Toni Sailer et française Jean-Claude Killy, les seuls avant lui ... Lire la suite

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Affecté par des pertes de contrats, Criteo reste prudent pour 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:35 

    Après la perte de contrats, le groupe français de publicité en ligne Criteo s'attend à voir sa croissance ralentir en 2026 et mise sur l'intelligence artificielle pour doper son activité. L'entreprise prévoit une croissance de son revenu net, c'est-à-dire les ventes ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    SGS veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.02.2026 14:34 

    Le groupe suisse SGS, spécialisé dans l'inspection et la certification de produits, veut maintenir la cadence sur les acquisitions en 2026, en privilégiant des petites opérations ciblées, après un bénéfice net 2025 meilleur qu'attendu, qui a bondi de 15%. En 2025, ... Lire la suite

  • Kraft Heinz scinde ses activités d'épicerie et de sauces en deux sociétés cotées en bourse
    Kraft Heinz suspend sa scission, le DG juge les problèmes "réparables"
    information fournie par Reuters 11.02.2026 14:20 

    Kraft Heinz a annoncé ‌mercredi la suspension de son projet de scission, jugeant que les nombreux ​problèmes auxquels est confrontée l’entreprise sont "réparables et sous contrôle", selon son nouveau directeur général Steve Cahillane. Le groupe, issu du rapprochement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank