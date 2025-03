Ahold Delhaize: départ prévu de la CEO d'Albert Heijn information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce que Marit van Egmond, CEO d'Albert Heijn, d'Etos et de Gall & Gall, a décidé de quitter le groupe. Elle transférera toutes ses fonctions à compter du 30 avril, l'identification d'un successeur étant en cours.



Marit van Egmond aura accompli une carrière de 28 ans au sein du groupe de distribution belgo-néerlandais. Elle a été nommée CEO d'Albert Heijn en 2019, puis responsable d'Etos et de Gall & Gall en 2021, permettant une synergie accrues entre les trois enseignes.





