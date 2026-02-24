Ahold Delhaize compte reconduire sa directrice financière
Ahold Delhaize va proposer le renouvellement anticipé de Jolanda Poots-Bijl en tant que directrice financière et membre du directoire pour un mandat de 4 ans. Cette reconduction, recommandée 1 an avant l'échéance actuelle, vise à renforcer la continuité managériale et la stabilité de la gouvernance. Nommée en 2023, elle siège aussi au conseil de Pon Holdings.
Le président du Conseil de surveillance, Wiebe Draijer, a salué son "leadership financier solide" au service de la stratégie "Growing Together". Les documents relatifs à l'Assemblée générale 2026 seront publiés le 25 février 2026.
Par ailleurs, la société annonce la nomination de Neela Montgomery au Conseil de surveillance, et proposera le renouvellement du mandat de Pauline van der Meer Mohr, présidente du comité des rémunérations, lors de l'Assemblée générale annuelle (AGM) du 8 avril 2026. Par ailleurs, Laura Miller quittera le Conseil à l'issue de cette réunion.
